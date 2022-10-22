第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，今（22）日戲劇金鐘由曾寶儀獨挑大樑主持。在戲劇節目女配角獎6名入圍者中，李杏以《茶金》擊敗眾人摘金，領獎時喜極而泣，罕見嚴肅提出對戲劇圈的期許。

在激烈的戲劇節目女配角獎入圍者中，李杏擊敗熱門人選們脫穎而出，在《茶金》中亮眼表現讓她獲金鐘女配；她一上台領獎時就喜極而泣，先感謝劇組團隊，還有合作的演員們，更謝謝她的京劇老師，「讓我覺得自己做得到，也真的做到了」。

李杏也說，她如果不當演員好像做什麼工作都沒差，因為都不是她想做的事情；不過，當了演員後，知道要學很多原本這輩子都不會學的技能，還有內心要揣摩各種個性特質，讓她很有動力，但偏偏這行業很容易讓這些美好消磨殆盡。

對此李杏也希望這行業的每個人都能更進步，期許未來有合理的工時和薪資，及觀眾們的理解，才能開創更勇敢的思維、有越來越多精采的作品。最後李杏也感謝自己一直都沒有放棄，努力著並相信自己，強調以後也會努力，「我是李杏，謝謝大家」。