新竹市台語金曲之夜22日晚間在香山天后宮登場，由金曲歌王許富凱、金曲歌后秀蘭瑪雅、新生代歌手謝金晶、許志豪及本土劇女星鄭仲茵等5組大咖歌手，接力演唱一連串經典台語好歌，現場聚集逾2千名觀眾共同欣賞金曲演出。

市府城銷處指出，新竹台語金曲之夜22日在香山天后宮舉辦，現場聚集逾2千名觀眾，由直率幽默的藝人楊繡惠搭配戲劇才子陳文山擔任主持，幽默風趣主持風格，逗得觀眾哈哈大笑，現場氣氛熱鬧又溫馨。

市府指出，今日安排多位實力派唱將接力演唱，由台劇女星鄭仲茵，帶來《心花開》、《滿面春風》等歌曲打頭陣；歌手許志豪帶來《惜別的海岸》、《媽媽請你也保重》等經典歌曲；金曲歌后秀蘭瑪雅演唱經典歌曲《家後》、《黃昏的故鄉》，引起全場共鳴。

新生代歌手謝金晶則帶來《鳳飛飛組曲》及剛發行的舞曲《直直動》，嗨翻全場；最後壓軸由金曲歌王許富凱，帶來《今夜擱再想你》、《無人熟識》等多首動聽歌曲。演唱會長達130分鐘，毫無冷場。

歌手許志豪說自己也是海邊長大的孩子也，提到新竹香山這邊有17公里海岸線，是最棒的打卡景點，還能順道欣賞夕陽，代理市長陳章賢也親臨現場，與歌手、市民自拍合影，陪伴市民度過美好周末夜。