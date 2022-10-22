第57屆金鐘獎頒獎典禮分為21、22日2天舉行，今(22日)晚頒發戲劇類獎項，典禮由曾寶儀主持，而戲劇節目男配角獎堪稱死亡之組，最後由李銘順打敗吳慷仁、陳家逵、章廣辰、劉冠廷、薛仕凌奪得。

本來會出席金鐘獎的李銘順，在典禮倒數4天前，因舊疾復發，腳掌腫到需靠拐杖才能行走，讓他只好忍痛缺席，而他這次靠著《逆局》奪下男配角獎，他也請代替他發言的人謝謝金鐘獎給了他「一個奇蹟的晚上」，謝謝所有評審給的肯定和鼓勵，他也謝謝幕後團隊和工作人員，也很榮幸可以和優秀的人共同入圍。

李銘順也坦言能夠得獎真的是「僥倖」，他也謝謝太太范文芳和兒子，近年來個平台創作越來越強，也讓他對表演的熱忱越來越增加，他會繼續努力在工作上。去年他以《做工的人》獲得第56屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，連2年奪金鐘，演技受到肯定。

本屆戲劇類入圍名單競爭激烈，多部叫好叫座的戲劇都入圍，除了《華燈初上》雙姝楊謹華、林心如不僅要爭搶視后，以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍視后的謝盈萱，更是要和自己較勁，而陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》入圍視帝，成為首名女演員提名該獎創舉，到底獎落誰家，令人拭目以待。