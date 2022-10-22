台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱今日赴台南為謝龍介助陣，並表示參選以來一直以謝龍介為師。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱今日下午專程南下台南，祝賀台南市長候選人謝龍介競選總部成立，見證黨內超級戰將的群眾魅力，藍營兩位不同世代情義相挺，也獲得群眾的歡呼。高揚凱表示，參選以來一直以謝龍介為師，在競選過程中，謝龍介無私傾囊相授，對新人參選有諸多的提點與指導，獲益匪淺。

高揚凱表示，10月7日他的競選總部成立，謝龍介專程北上力挺，對拉抬聲勢有明顯助益，讓他感激在心，今日換到謝龍介成立總部，再忙也要親自趕來祝賀，此趟收獲滿滿。

高揚凱表示，參選以來以謝龍介為師，針砭時事、批判民進黨執政弊端拳拳到位，在「下架塔綠班，戰就對了」的共同目標下相互呼應、彼此力挺。謝龍介也抓緊時間傳授選戰心法，包括站街頭的眉角、街講的要領，都一一舉例詳細說明，也勉勵高揚凱要在閩南語上多下功夫。

高揚凱指出，在競選過程中，謝龍介無私的傾囊相授，對新人參選有諸多的提點與指導，獲益匪淺，今年四月國民黨市議員初選期間，謝龍介更親自獻「聲」，為他的初選過關扮演臨門一脚的角色。

高揚凱表示，「南有謝龍介，北有高揚凱」，這是他參選以來的自我期許與努力的目標，他將不斷向謝龍介與黨內前輩戰將們請教，希望國民黨不同世代攜手奮戰，給腐敗、無能的民進黨迎頭痛擊，南北合作下架塔綠班，讓國民黨戰將與重砲手們遍地開花，讓執政無能而怨聲載道的民進黨下台，塔綠班才會懂得反省、謙虛、尊重人民的聲音。