程苡雅以《斯卡羅》獲頒「戲劇節目最具潛力新人獎」。（三立提供）

程逸仙上台領獎時，爆料「程苡雅7天啦」意指確診。（三立提供）

第57屆電視戲劇類金鐘獎各獎項競爭激烈，一生只有一次機會的「戲劇節目最具潛力新人獎」由演出《斯卡羅》的16歲素人演員程苡雅奪下，爸爸程逸仙昨代表上台領獎，笑說：「她7天啦」意指程苡雅因確診無法出席典禮。

程逸仙在受訪時因想到女兒拍攝時的辛苦，忍不住淚灑新聞中心，「『苡雅妳辛苦了』，她拍戲很辛苦，結果不能上台領獎，內心很難受，希望她可以親自上台說說心裡話」，他說程苡雅確診後每天都在哭，對於無法出席典禮相當難過。

程逸仙表示日後會繼續鼓勵女兒演戲，只要有機會、適合的角色就會極力爭取；本人會想出道演戲？程逸仙靦腆笑說：「如果可以的話，會跟曹導演爭求機會，但不想演（《斯卡羅》）這種」，誠實的態度笑翻全場。

他說雖然程苡雅無法親自到場，但他與妻子都有拍攝現場照片跟女兒分享，希望可以緩解她內心的感傷，「這種場面不是每個人遇到，所以我們夫妻一起來，表示我們很重視、有心這個典禮」；怎麼分配獎金？程逸仙說因為程苡雅目前還是學生，所以會使用在學費上。

程苡雅得知得獎後相當興奮，「啊啊啊～～我真的沒有想到我能得獎！謝謝各位評審老師的肯定，非常感謝！首先呢～我要先感謝給我上電視的機會的曹瑞原，曹導（拍手）要不是他相中了我，我也不會出現在這個大螢幕上。 」

她接著表示，「再來，我想要謝謝在拍戲過程中陪伴我的指導老師、工作人員及各位伙伴們，在我快撐不住的時候，拍拍我的肩膀跟我說聲：加油！你可以的，在我需要放鬆的時候，給我糖果吃，還有我的老師及同學們的課業協助，讓我沒有落後。」

她也不忘一直陪在她身邊的家人，「我想謝謝我的家人、朋友們的鼓勵與支持，從拍片以來一直到現在，都是我的精神支柱，也謝謝你們總是在為我禱告，總是在為我加油打氣，真的太謝謝你們了，愛你們！」