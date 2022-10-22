葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）日前在對陣熱刺的比賽上「中離」，遭到曼聯球團移出下場比賽的大名單之外，而且近期不得與一線隊的成員一同練球。有傳言C羅是因為拒絕替補出賽而擅自離開球場，對此曼聯主帥縢哈格（Erik ten Hag）證實確有此事，並強調「C羅必須為這次行為付出代價。」

無法在周末對陣切爾西的比賽中登場，C羅日前獨自駕車前往曼聯青訓基地卡靈頓，不過並沒有與球團旗下預備隊球員一同訓練，在教練陪同之下，C羅只進行單獨訓練後，在當地正午時就離開了球場。

根據傳聞，對陣熱刺比賽的第88分鐘，縢哈格原本想換上C羅出場，不過卻遭到C羅拒絕，隨後更是直接離開球場。在昨日曼聯記者會上，有媒體直接問起有關C羅拒絕替補出賽的事，縢哈格則給出肯定答覆。

熱身賽對陣西甲球隊巴列卡諾，C羅就曾經有中途離場的行為，當時縢哈格就以說出重話，表示這是不可饒恕的行為，如今C羅再次超出底線，縢哈格這次也大動肝火向媒體說道，「我是球隊主帥，必須對球團的文化負責，我得建立起標準及價值觀，我需要控制這一切。而開季時我就說過，再次出現類似行為就相對應必須付出代價，這(C羅缺陣)對於球隊來說是個損失，但球員的態度也非常重要，現在我們必須專注於面對切爾西的比賽。」