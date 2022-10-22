金鐘57戲劇節目頒獎典禮今(22日)晚間在國父紀念館舉行，33歲女星楊小黎和《俗女養成記》男星陳家逵擔任星光大道主持人，頒獎典禮主持人由曾寶儀擔任，男主角有新生代小生《逆局》朱軒洋、《斯卡羅》查馬克．法拉屋樂、《茶金》郭子乾、《嘉慶君遊臺灣》陳亞蘭、《華燈初上》楊祐寧、《茶金》溫昇豪等人角逐視帝寶座，最後由陳亞蘭拿下榮耀。

史上第一位以女性身分入圍戲劇節目男主角獎，又成功奪下視帝寶座，陳亞蘭獲獎時淚流滿面。被許多媒體報導賣了三棟房子拍《嘉慶君遊臺灣》，陳亞蘭說那是她工作三十幾年，努力工作省吃儉用賺來的，強調自己願意為台灣原生劇種全力奉獻，她透露這是恩師楊麗花畢生心願，「她說我們要珍惜台灣這塊土地的文化，她至今仍致力發揚與傳承，她的身教與言教影響了我一輩子，我如果今天有小小的成就，都是她賦予我的，她是我一輩子的貴人，她教我做人，她教我演戲，她教我如何演男性角色，所以今天這個獎應該是她得的。但是楊麗花三個字，永遠是我們大家心目中的最佳男主角對不對？」

陳亞蘭跌破眼鏡奪下視帝。（圖／杜宜諳攝）

陳亞蘭不忘感謝幕前幕後的團隊，自豪「台灣有歌仔戲的演員願意拋頭顱灑熱血，我希望你們大家共襄盛舉一起來支持，讓歌仔戲代代相傳，好不好？」她也謝謝哥嫂代她盡孝道照顧母親，讓她無後顧之憂繼續傳承，而陳亞蘭用台語說：「我們做人需要心存忠孝責義，人如果有照天理，天才會照甲子，時機如果不好，我們更要有勇氣，台灣人手牽手、心連心，共同創造台灣奇蹟。我愛台灣，我愛你們，我愛歌仔戲。」