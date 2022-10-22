連鎖速食餐廳麥當勞通常在早上10點前只提供早餐，不過日前一名父親表示，為了參加孩子的告別式，麥當勞雨農店破例替他在早上9點準備炸雞薯條，讓他能帶去祭拜小孩，消息曝光後，海量網友在Google評論上狂刷5星好評，直說「謝謝你們的愛」，店家低調說「需由總公司對外發言」

這名爸爸昨（21）日在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，由於孩子生前最愛吃麥當勞，他想在早上9點前購買麥克雞塊、炸雞、薯條、玉米濃湯等餐點，帶去參加告別式，特地拜託麥當勞板橋雨農餐廳店幫忙，沒想到對方二話不說就答應，讓完成心願的爸爸深受感動，特地在網路發文致謝，貼文發出後有超過5.3人按讚。

而店家的善舉曝光後，直到今日暖流都還為散去，大批網友都到這家麥當勞的Google商家灌爆5星好評、狂刷流言，「暖心店家，台灣有你們真好」、「我板橋人我驕傲，全世界麥當勞我就服板橋雨農店」、「一個善念，感動了無數的台灣人」、「謝謝你們的愛」、「看到新聞特別過來給五顆星，感謝您們的愛心讓家人們可以準備好孩童喜愛的餐點」。

許多網友深受感動，在Google評論上留下5顆星好評。（圖／翻攝自Google Map）

根據《民視新聞網》報導指出，麥當勞板橋雨農餐廳證實確有此事，不過也強調仍需由總公司對外發言，不便做更多回應。