聯準會（Fed）強鷹升息立場出現鬆動！近來諸多官員暗示可能會在11月例會討論放緩升息步伐，美股21日大受激勵，道瓊收盤強漲近750點，一周來三大指數狂升5％左右，締造6月份以來最大周線漲幅。

雖然Fed在下月1到2日例會升息3碼已是大勢底定，不過更引外界關注的是決策官員可能在該會議討論何時放緩升息步調與終端利率應落在何處。

Fed理事華勒（Christopher Waller）本月稍早在一場演說中提到，Fed在下次會議針對緊縮貨幣政策步調，將會有非常深思熟慮的討論。最近已有愈來愈多官員暗示希望能在近期放緩升息速度，以觀察今年來Fed多次激進升息對美國經濟造成何種衝擊，希望藉此降低升息對經濟造成不必要遽滑的風險。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）上周接受媒體訪問時指出，在Fed透過前置式升息將利率調高到一定水平後，明年應該轉變做法，視經濟數據表現來調整升息幅度。這番言論被外界視為他對升息立場開始轉趨溫和。

另外舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 21日在加州參加一場活動時也提到，儘管目前Fed還不能從大幅升息中退場，但也許現在是開始討論放慢升息腳步的時候。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）在日前警告，如果聯邦基金利率升到4.6％以上，恐對美國經濟帶來嚴重危機。

在Fed強勢升息態度已有軟化跡象下，根據芝加哥商交所FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易員押注12月升息3碼的機率已從75％降至50％以下。

此外美股氣氛也轉趨樂觀，道瓊指數21日大漲748.97點，收在31,082.56點、漲幅2.47％。標準普爾500與那斯達克指數也各自收高2.37％與2.31％。累計標普500與道瓊周線分別收高4.7％與4.9％，那指一周更狂漲5.2％，均締造6月以來最大單周漲幅。