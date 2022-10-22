周興哲22日在小巨蛋舉辦第2場「Odyssey旅程」演唱會，大秀結實好身材。（星空飛騰提供）

周興哲今晚在小巨蛋開唱，與粉絲近距離互動。（星空飛騰提供）

周興哲22日在台北小巨蛋舉辦第2場舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會台北站，邀來好友婁峻碩擔任嘉賓對唱〈小時候的我們〉，2人一見面開心擁抱，周興哲透露他們在拍攝電影《我吃了那男孩一整年的早餐》打架相識。

周興哲開心說，一起上武打課很爆汗，十分好玩，婁峻碩則笑回，「打是情罵是愛，人家要結婚了」，周興哲尬笑又吐槽喊：「你今天來亂Cue的喔，我忘記要說什麼了。」

周興哲、婁峻碩隨後還熱情邀低調坐在台下的《早餐》女主角李沐一起即興對唱〈把你寫成我的歌〉，周興哲打趣說，「在小巨蛋唱歌不是天天有的」，還直誇李沐表演不錯，她坦言：「我完全聽不到自己唱什麼，我手完全是麻的。」婁開玩笑虧：「搞不好妳聽不到，唱的比較好。」並自認昨嘉賓心情很緊張，加上首度登上四面台開唱，「我一上來不知道朝向哪裡，我會一直轉圈圈」。

周興哲一連賣力飆唱〈怎麼了〉、〈想知道你在想什麼〉、〈以後別做朋友〉等夯曲，吸引1萬1000名粉絲到場支持，他興奮向粉絲喊話，「第二天的你們好嗎？今天的尖叫聲明顯贏過昨天，可能周六沒上班比較有力氣」，還繞著四面台全場跑，近距離跟粉絲互動，「你們看四面台有多近，我很喜歡四面台，以前是單面，現在連屁股都要很翹，才能照顧好每一面的觀眾。」他本月初宣布向女友趙岱新求婚成功，她因為出席金鐘獎缺席他首場演出，今晚低調愛相隨前來力挺。