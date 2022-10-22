中信兄弟下半季封王魔術數字M1，今天只要樂天桃猿不贏，「黃衫軍」就能確定拿下下半季冠軍，將取得季後賽首輪多1勝的優勢。最終味全龍與桃猿經過12局大戰後雙方以5比5握手言和，也幫兄弟下半季封王魔術數字歸零。

兄弟距離下半季冠軍只剩最後一步，但前2天在洲際主場都遭龍吻，連2天破萬名球迷手中的黃彩帶始終無法拋下，今天兄弟休兵，但仍可靠著龍隊幫忙非自力封王，只要讓桃猿不贏就能讓兄弟在下半季登頂。

以確定拿下全年度第一的桃猿則要挑戰包辦上下半季冠軍、在「台灣大賽」先取得1勝優勢，首局靠著林立安打先馳得點，3局下陳晨威安打再下一城，龍隊則在5局追回1分。

1分差的局面來到9局起了變化，9局上龍隊最後反攻機會，面對提前打卡上班的桃猿終結者豪勁，2出局後郭天信、吉力吉撈・鞏冠、李凱威連續安打追平。

桃猿故意保送林智勝形成滿壘，選擇與谷德溫對決，結果他從豪勁手中敲出右外野一壘安打，送回壘上2名跑者，董秉軒再補上一擊，龍隊單局攻下4分逆轉。

陷入落後的桃猿9局下展開反攻，1出局後林泓育、陳俊秀代打都敲安，陳晨威安打先追回2分，成晉再補上一擊讓跑者攻佔一、三壘，林立內野滾地球打回追平分，也讓比賽進入延長賽。

延長賽一路鏖戰到12局，兩隊都沒能搶下超前分，最終以和局作收。兄弟下半季戰績36勝2和21敗，就算桃猿接下來2場都贏最多也只是35勝3和22敗，無法超越兄弟，也讓兄弟確定奪下隊史第18次季冠軍。

兄弟下半季封王魔術數字歸零後，確定季後賽首輪的龍象大戰將由兄弟先握有1勝優勢，而全年度第一的桃猿則在「台灣大賽」等待對手產生，總冠軍戰將進行7戰4勝制。