楊乃文22日在北流開唱，吸引大批粉絲到場支持。（亞神音樂提供）

金曲歌后楊乃文暌違8年開唱，22日首度登上台北流行音樂中心舉辦「繆斯MUSE」演唱會。她邀來搖滾天王伍佰擔任嘉賓同台對唱經典夯曲〈Last Dance〉，只見伍佰驚喜從一片遼闊的光影中現身台上，2人合體飆唱，引起粉絲陣陣尖叫，伍佰還牽起楊乃文的手輕輕搖曳、跳舞轉圈，默契十足。

當他們唱到〈Last Dance〉最後一句歌詞，「明天之後不知道面前的妳是否依然愛我」時，伍佰即興改成「是否依然愛她」並指向楊乃文，逗得她笑彎了腰。2人都是冷面笑將歌手，伍佰在台上突然看到楊乃文離開：「你要去哪裡？喔，喝水。」還不斷學楊乃文在開場的talking內容：「其實我沒什麼話要講，我們私底下就像這樣雞同鴨講。」隨後又自虧是來鬧場，連下台也十分幽默，特別選在〈Last Dance〉尾聲默默從舞台上隱身離開，她說：「他要帥帥的離開，所以他就帥帥的離開了。」

楊乃文一開場穿上波希米亞式華服登場，飆唱搖滾快歌〈貴族的輓歌〉、〈Moster〉、〈悔過書〉等歌曲揭開序幕，她坦言：「剛剛4首歌接在一起不是很好唱，其實我沒有什麼話要講，但我覺得就待一下。」更打趣說：「接下去有些慢歌，但上氣不接下氣有點難唱。」

她原定去年開唱，卻因疫情影響延期至昨晚舉行，終於等到跟粉絲見面互動，她忍不住自嘲：「很久沒唱有點生疏。」今晚楊乃文家人及好友陳柏霖、范曉萱、彭佳慧、萬芳等人皆到場力挺。