蔡英文總統日前在國慶演說中指出，疫後的世界面臨經濟衰退、供應鏈重組、極端氣候、自由民主世界秩序被顛覆等挑戰，每一項挑戰都對台灣生存發展造成威脅。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日就爆出了民進黨執政的「9大敗行劣跡」，更直言「『朱門酒肉臭，路有凍死骨』，這就是我們台灣社會現今的寫照」，引發討論。

吳子嘉22日在網路節目《董事長開講》中指出，現在在蔡英文政府的執政下，有以下9點的敗行劣跡，分別為「介入司法系統」、「政治黑手介入警察人事，破壞警戒傳統，治安敗壞，槍案頻頻發生」、「黑道高居廟堂」、「政府採購弊案成為常態」、「特權交換台大學歷」、「控制媒體」、「豢養名嘴、網軍側翼欺壓善良百姓」、「控制金融機構，縱容金融犯罪」、「綠色恐怖，企業選擇屈從」。

吳子嘉更直言，蔡政府在華麗辭藻的包裝下，用了一個一個謊言，創造了不公不義的政府，讓年輕人在低薪資、高物價、高房價的狀況下掙扎，無法脫困。吳子嘉強調，「這是目前我們台灣年輕人可憐的處境，這就是古人所說的『朱門酒肉臭，路有凍死骨』，這就是我們台灣社會現今的寫照」，吳子嘉最後也說，這些現象和世界上很多威權的國家都非常相像、似曾相似，而蔡英文政府高唱著「自由民主」四個字，非常諷刺，為了年輕的下一代，必須勇敢堅定地阻止民進黨繼續執政。