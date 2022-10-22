第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮於昨（21日）完美落幕，今（22日）由戲劇類接力登場，稍早頒出史上首位女視帝陳亞蘭，而本屆最佳女主角獎也競爭激烈，《華燈初上》「Rose媽媽」林心如內鬥「蘇媽媽」楊謹華，謝盈萱以《俗女養成記2》、《四樓的天堂》佔2席名額，出道10年的《國際橋牌社2》范宸菲以黑馬之姿角逐獎項，最終謝盈萱由《四樓的天堂》奪下視后寶座。

謝盈萱憑《俗女養成記2》、《四樓的天堂》入圍視后，最終以《四樓的天堂》摘金，上台致詞時，她情緒高漲到泛淚，一時口誤講成《俗女養成記2》，發現感謝錯劇組後，真性情地喊「FxxK」，典禮氣氛瞬間炒到最高潮。她感謝評審願意讓40歲女性獲獎，礙於時間限制，無法一一感謝所有人，她僅希望有更多人能看見台劇。

已在4年前榮獲金馬影后的謝盈萱，今年以《俗女養成記2》「陳嘉玲」、《四樓的天堂》「張琪」同時入圍視后，面臨自己打自己，最後以《四樓的天堂》奪視后。她在劇中飾演心理醫師「張琪」，輔導過無數受傷靈魂，卻無法解決自己心底的問題，既神經質又能適時把持住的精湛演技，是呼聲最高的后冠人選，果真眾望所歸抱走獎項。