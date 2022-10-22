台南市議長郭信良（左四）晚間出席國民黨台南市候選人謝龍介（左五）造勢晚會，呼籲鄉親站出來相挺。（曹婷婷攝）

謝龍介首場造勢晚會 議長郭信良現身力挺

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路封街舉辦造勢晚會，支持鄉親擠爆現場。無黨籍台南市議長郭信良也到場力挺，呼籲鄉親站出來相挺謝龍介，共同牽成謝龍介的心願，他更一連喊3次「1126全力支持謝龍介！」

謝龍介打這場選戰喊出「30年投一次輪替」，他說，台南讓民進黨執政30年，這個城市的根，已經爛了，「施肥無效，一定要換新欉。」他只做4年不連任，4年就能做出8年成績，將人生最精華的4年，全心為台南打拚。

郭信良晚間也到場力挺，他說，謝龍介在他心中是優秀、有戰鬥力的議員，今天大家站出來就是要讓謝龍介選上市長。他說，謝龍介代表國民黨參選市長是市議會的光榮，呼籲鄉親站出來相挺、支持謝龍介，完成謝龍介心願，不要讓謝龍介孤單，連喊3次「1126全力支持謝龍介」。

郭信良說，這4年來受到國民黨支持，而當上議長，也相信在場議員，現在才有當議員的感覺。以前國民黨走樓梯、民進黨就坐電梯，兩黨互不聞問，但他秉持，政黨不能再分裂了，南市議會也是全國表現最好的議會，在場所有的本屆議員也都很認真打拚，也請鄉親支持在場的議員選將，尤其是要力挺謝龍介。

他高喊「你一票我一票，牽成謝龍介」，不要讓謝龍介孤單、不要讓謝龍介沒伴，1126站出來支持謝龍介。