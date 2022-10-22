狂熱的歐洲足球迷時常有著朝場上球員丟水瓶、闖入場中鬧事等脫序行為，對於這些行徑早已是司空見慣的事了。不過根據《美聯社》報導，上月中旬法甲球隊馬賽交手德甲法蘭克福的歐冠小組賽中，場外觀眾出現了大亂鬥的行為，1名狂熱的馬賽球迷因為發射信號彈，導致1位法蘭克福球迷受到重創，遭到法國當地檢方指控殺人未遂。

據當地檢方說法，26歲的馬賽球迷承認在台灣時間9月14日，對著馬賽球場發射信號彈，造成1位65歲的法蘭克福球迷頸部中彈，而他的朋友試圖移除信號彈時，一隻手也遭到嚴重灼傷。

這位馬賽球迷雖然暫時被釋放，但檢方仍依殺人未遂罪提起訴訟。最終馬賽以0比1不敵法蘭克福，不過似乎也沒有人關心場上戰局，因為除了信號彈傷人事件外，當天許多法蘭克福球迷在客隊停車場對著球場投擲煙霧彈，而馬賽球迷也以煙火作為反擊，場面一發不可收拾，賽後有多達17位球迷遭到逮捕。

也因為這次事件，馬賽遭到歐足聯處以空場比賽，禁止在歐冠的主場比賽上開放球迷進場，至於法蘭克福球迷也沒有逃過制裁，他們則是收到了旅遊禁令，無法在客場比賽中坐在場邊觀戰。