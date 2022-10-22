民進黨苗栗縣長參選人徐定禎為緩和緊繃選情，每個禮拜六在頭份競選總部前廣場，舉辦「禎朋友童樂派對」系列活動。徐定禎表示，孩子們追逐嬉戲的笑聲，是他想打造的宜居新苗栗。

徐定禎今22日在臉書粉專貼文表示，每個禮拜六最期待的活動之一，就是和孩子們聚在一起度過「禎朋友童樂派對」小朋友快樂的笑聲感染所有人，嘴角忍不住都會掛著微笑，周六午後稍微放鬆心情，愉悅快樂。

徐定禎接著指出，「禎朋友童樂派對」每周六連續舉辦，今天空氣城堡一充好氣，馬上就看到孩子們跑跑跳跳大放電，人手一支造型氣球互相比拼，每個都滿頭大汗。這禮拜我們也準備了泡泡秀，一揮就是滿天泡泡，大家「哇～～」的一聲，大朋友看著覺得浪漫、小朋友也忙著擊破泡泡。白色北極熊大玩偶一現身，瞬間成為孩子們的大偶像，軟乎乎的模樣，不只要拍照，孩子們還直接撲上去來個愛心大抱抱。

徐定禎表示，孩子們追逐嬉戲的笑聲，是他想打造的宜居新苗栗。大家一起玩更好玩，下禮拜六下午來要記得帶上自己的好朋友，一起來童樂派對喔。