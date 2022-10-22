第57屆電視戲劇類金鐘頒獎典禮，22日晚間在國父紀念館盛大展開，而在頒獎典禮上擔任主持人的曾寶儀，隨著金鐘獎即將進入尾聲，卻出現超時的情況，讓原本已準備好不少橋段的曾寶儀，在廣告時間與現場嘉賓互動時，意外透露「自宮橋段」，將時間留給得獎者。

在本屆金鐘獎頒獎典禮上，獨挑主持大樑的曾寶儀，這次也在各大獎項開始前準備了各種橋段，讓觀眾帶來不一樣的體驗，但沒想到即使頒獎典禮分為兩天依然出現超時情況，讓曾寶儀在廣告時間和現場嘉賓互動時，自爆「自宮卡掉要跟男主角互動橋段，因為真的嚴重超時了」，接著曾寶儀也表示「我有承諾把時間留給得獎者，我決定把它卡掉，對於男主角感到很抱歉，台詞我想好了好久，我愛你們！你們真的好棒！」而她這個決定也獲得眾人的諒解與支持。

事實上，今年金鐘獎第一次將「節目類」及「戲劇類」分成兩天舉辦，希望能避免出現超時情況，並增加「造型設計獎」。而今（22日）的頒獎典禮上，除了曾寶儀穩健的台風與幽默的主持功力獲得眾人讚賞外，星光大道主持人楊小黎、陳家逵也獲得觀眾矚目，其中楊小黎主持口條清晰，又講得一口流利英文，令網友大感驚艷。