日本已於10月11日開放海外旅客自由行，但入境認可疫苗名單不包括高端。施打高端民眾如果要去日本，必須持有PCR陰性證明。港媒分析表示，當時打高端的綠營「死忠」支持者跳腳，很可能讓民進黨台北市長候選人陳時中選情再下探，陷入被棄的危機。

港媒《中評社》22日分析指出，距離11月26日投票日，只剩下30幾天，陳時中負面消息不斷傳出，支持度一直下滑。現在又因為日本開放自由行，卻不承認高端疫苗，以致國人不能出境去日本的議題，讓當時打高端的綠營「死忠」支持者跳腳，這事件很可能讓陳時中選情再下探，陷入被棄的危機。

港媒接著表示，疫情指揮中心稱有需要的人，可以再補打3劑有國際認證疫苗，但是姑且不論是否以納稅人的錢埋單，連打6劑疫苗會不會危害身體健康，疫情指揮中心也不敢掛保證。高端施打過程本末倒置，理應先通過WHO認證才能施打，卻由總統蔡英文、副總統賴清德帶頭接種，打疫苗變成政治認同象徵。現在卻衍生一堆問題，甚至還面臨10月底緊急使用授權EUA將被取消的危機。

港媒指出，當初冒著風險力挺蔡政府的綠營鐵桿支持者，現在面對疫苗不被承認及EUA將被取消危機等問題時，不知道是否會在年底繼續支持民進黨？或是在台北市選舉直接「放生」陳時中？