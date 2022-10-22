新科視帝陳亞蘭在後台與視后謝盈萱合影時，當面邀約謝盈萱未來加入演出，她回「你要教我」，讓陳亞蘭開心大喊：「歡迎謝盈萱加入歌仔戲！」

陳亞蘭說， 她之前為了《嘉慶君遊臺灣》賣了3棟房子，現在正努力拼命賺錢，前一天還在拍戲，被友人問為何不敷臉、泡澡按摩，「我說不行我要賺錢！」她說聽到得獎那一刻真的不可思議，她真的覺得全世界沒有人敢這麼做，台灣敢把最佳男主角般給女演員，是跨時代尖端。她說《嘉慶君遊台灣》累計收視1500萬人次左右，有人請她呼籲一些企業董事長投資，但她覺得不要投資，一定會賠錢，但可以贊助，她已經準備拍攝下一部《嘉慶君再遊臺灣》，這也是台灣電視劇第一部發起集資，且是用信託方式，她不能任意動用這筆錢，也不會做貪贓枉法的事，希望大家繼續支持《嘉慶君再遊臺灣》。

是否還有什麼要對恩師楊麗花說的？擔心老人家半夜出門參加慶功宴的她表示，「我叫她現在不能出門，可能太晚了吧！我先告訴她說6點半的星光大道妳要看，累的時候可以眼睛閉一下，到我時再張開眼睛。但她也是電視人也關心金鐘獎，除了關心我也關心其他得獎人及講了什麼感言」。

她強調會繼續效法楊麗花的精神，並哽咽地隔空對恩師說：「沒有您就沒有陳亞蘭，很感謝您教我那麼多，雖然有您時超會念的，但我知道您念我都是為我好，我一定會跟著您的腳步不離不棄，不會再說我不傳承歌仔戲了，我不會辜負您的願望與期望」。

廣告時間，主持人曾寶儀邀槓龜的郭子乾上台來一段餘興節目，他先柯文哲上身表示：「台北市沒發生過這種事！5個男主角被一個女的幹掉！」後解釋他跟陳亞蘭是好友，入圍時陳亞蘭就問他「你敢跟我較量嗎」，「我說小的不敢，會人頭落地！」他下台前又郭台銘上身：「今天有來上台的，都領鴻海股票一張！」全場笑翻。