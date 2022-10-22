陳時中9月9日出席2022台灣藝術博覽會開幕活動，當時參與創作個人照片人像沙畫，還在作品上簽字留念。（周志豪攝）

台北市長選戰倒數35天，各陣營仍衝刺選情，但民進黨市長候選人陳時中日前出席藝術活動時，親筆簽名的創作畫像，21日已被丟棄在立法院中興會館回收區。國民黨文傳會主委洪孟楷揶揄，投票日還沒有到就急著清倉，是無心戀戰了嗎？

陳時中9月9日出席2022台灣藝術博覽會開幕活動，當時還參與創作個人照片人像沙畫，以「綠沙」為自己照片上色，創作結束，還在作品上簽字留念。活動結束後，相關照片畫作也送各創作人陣營留念。

但昨天（21日）下午，該幅陳時中創作沙畫，卻被發現遭棄置於立法院中興會館5樓走道轉角的資源回收區，作品外層的氣泡布仍包裹嚴實，感覺未拆封已要丟棄、回收。今天休假日記者再查訪，該照片畫作仍被放在走廊回收區。

洪孟楷表示，選舉投票日還沒到，陳時中陣營就急著在做清倉動作，難道已無心戀戰？任由畫像藝術品擺在走廊上，即便最後沒要回收也很奇怪，心態為何？真不喜歡當初就該婉謝拒收，如今收了作品又不重視，凸顯不尊重創作、文化心態。

洪孟楷說，看起來這幅畫作是陳時中參加活動時，主辦單位所贈送的一份好意，藝術創作無價、送禮的心意也是無價，如今創作者或是主辦單位看到贈送的畫作遭隨意棄置，可能真的會非常難過。

國民黨立委李貴敏表示，珍惜的東西不會把它隨意丟掉、放回收區當廢物回收，陳時中陣營會把該幅這麼大張的照片畫像公然丟掉，就代表認定這張照片畫作沒有價值，不珍惜照片畫作本身，也對照片畫作中主角的陳並無敬意、尊重。

李貴敏說，藝術活動意義應要長久，藝術品本身也應有流傳性，但像這張照片畫作看來就只被當一次性選舉造勢物品，甚至選舉沒結束就被丟棄，非常浪費，由此也證明民進黨選舉花錢如流水，真這麼有錢，就把錢資助需幫忙的低收入戶。

李貴敏更提到，現在經濟其實不好，一如前瞻預算再編2.1億元要做大內外宣，將政府公帑浪費在不需要支出的地方，陳時中陣營相關做法，也是浪費社會資源表徵。