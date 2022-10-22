蘇清泉以各自職業向支持者喊話，引發對手不滿。(摘自蘇清泉臉書)

屏東縣長選舉進入白熱化階段，國民黨候選人蘇清泉稍早以我是醫生，醫生的天命是「救人」，在臉書發文，直指曾是法官的對手周春米，專門判人生死、入監獄；周深夜也在臉書回文痛批，這職業歧視的心態，讓人遺憾！

蘇清泉向屏東鄉親表示，我們不能再忍耐「欺哄謊騙」了，六條交通建設全部跳票的縣長接班人周春米候選人，她竟然說「高鐵東站明年要動工」，你們相信嗎？高鐵的環評能不能通過，八字都還沒有一撇，明年是要怎麼動工？

蘇還說，屏東鄉親我相信你們已經厭倦這種騙術了，民進黨候選人吹噓她爭取設據點、改善東、改善西，大家有沒有想過她是現任不分區立委，為民服務是本份，但她卻搞得好像全屏東縣都是靠她一人爭取的，其他人呢？其他人都沒有做事嗎？

蘇說，我是醫生，醫生的天命是「救人」，我為屏東縣爭取許多福利、有些更是全國性，我會一一說給大家聽；對方陣營的候選人是「法官」，法官專門判人生死、入監獄。更強調，你們應該知道要選誰了吧！選錯了，大家皮繃緊一點，因為他們已經編列許多罰金罰鍰的「歲入預算」，等你們來自投羅網，又來一個開空頭支票的，你們真的要小心喔！

周春米在結束一天的競選和助選行程，回到總部已是晚上10點，決定在臉書回文，周說，在野黨的縣長候選人蘇清泉，今日臉書指摘我的職業「法官」，專門判人生死、入監獄，還恫稱「已經編列許多罰金罰鍰的歲入預算，等你們來自投羅網」，要鄉親皮要繃緊些，不要選錯了！

周強調，醫者仁心，我們敬重，法官的職責是依法獨立審判，大家各有專業，互相尊重；蘇候選人如此恫嚇的文字，非事實的指摘，已有觸犯選罷法的嫌疑；其對職業歧視的心態，更讓人遺憾。

周春米認為，大家代表自己的政黨參選縣長，這是民主制度的可貴，候選人在政見和政績，互相較勁，也是合理正常，但越過這條線，恐非屏東鄉親所樂見，在選戰倒數階段，大家應謹慎為之。