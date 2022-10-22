傳記作家萊西（Robert Lacey）在新書中加碼爆料，依王室傳統，每位新娘子都必須配戴王冠，而出生平民的薩塞克斯公爵夫人梅根曾向女王求助，一眼相中女王最愛的那頂，後來因特殊理由遭到回絕，對此，妻奴哈利大發雷霆怒吼「給梅根她想要的」。

綜合八卦網站《第六版》(Page Six)、《每日快報》(Daily Express)報導，作家萊西出版的《兄弟之戰》(Battle of Brothers)一書提到，回溯2018年哈利迎娶新娘子時，梅根為了選擇驚豔全場的王冠，「惡行」再添一樁。據悉出生平民的她沒有自己的王冠，不過王室傳統規定，終生大典這是基本禮儀，因此梅根轉而求助準祖母伊麗莎白二世，在所有珍藏品中，銳眼梅根被一頂翡翠綠王冠所吸引，能夠隨意替換寶石珍珠，是女王身前最喜愛的珍藏品。

Emeralds? Pearls? How would you choose to style this tiara? It can be adapted to be worn in a variety of ways. The Vladimir tiara can be seen – displayed with pendant emeralds – in our special display at #BuckinghamPalace until 2 October. https://t.co/wQJZpQRgZe pic.twitter.com/MuF4xs3wFm — Royal Collection Trust (@RCT) September 6, 2022

然而這頂名為「Vladimir公爵夫人王冠」卻暗藏敏感內幕，報導稱它與俄羅斯革命有關，是經由「不明確、非狡猾」的手法進入溫莎城堡；1918年，英王喬治五世的表親，俄國末代沙皇尼古拉二世滅門案，羅曼諾夫家族的一些珠寶流向英國。

而哈利與梅根舉辦婚禮時，正值英、俄關係因間諜毒殺案處於僵局，因此，王室內部認為亮相該王冠不合時宜。消息傳進梅根耳裡，簡直氣炸了，哈利王子見狀甚至對著最愛的祖母發飆，為護妻怒吼「梅根要甚麼，就給她甚麼吧」。但最後沒能說服女王，梅根最終佩戴了傳承自瑪麗王后的鑽石王冠(The Filigree)。