劉雨柔近日在節目上提及差點被某心機女星和好閨密花花決裂，讓楊皓如被網友出征，而她不滿往事被重提發文反擊，還提到對方婚姻痛處，讓劉雨柔直接直接指名回嗆「這就是你的水準」，對此，楊皓如再發聲，卻因曬出劉雨柔有點「腫」的照片，引起熱議。

劉雨柔和花花之前在《熙娣想聊》裡提到某心機女星，差點害她們決裂，這讓楊皓如也忍不住發文反擊「如果妳多年前跟某人已經把誤會解開了，現在卻發現她還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢？」還在留言處拿對方婚姻調侃，讓劉雨劉也相當不滿回嗆「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚」，雙方隔空交戰。

而今(22日)楊皓如再發文，曬出和劉雨柔在KTV唱歌的照片，表示「我要表達的就是曾經以為和解了，沒想到又被擺一道的感覺，發生事情有機會能化敵為友、盡釋前嫌，why not？」

她也表示以為雙方已經說開，「誰能預料其實是我自以為了好幾年」，她同時狠酸：「無聊太閒蹭流量的律師也麻煩專注在自己客戶上，反正我要請律師的話是不會找妳的，八卦沒人看沒流量記者就不會一直寫，吃瓜群眾麻煩反省一下自己，考大學怎麼沒這麼認真？」

她希望大家可以多關注一些正能量的事情，並總結最近的糾紛「多花心力在值得在乎的人身上吧！人生每一天都是課題，每一天都在學習。」不過網友也把注意力放在劉雨柔有點腫的樣子，意外引起熱議。