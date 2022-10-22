美國本周進入超級財報周，科技股四大天王蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜，都集中在本周發布業績，這幾家市值排名前四大的美國企業，攸關美股近來從谷底反彈的走勢能否延續。

蘋果等四大科技巨頭，占標普500指數權重20％；在科技股為主的那斯達克指數，占比超過三分之一。美國通膨飆升攀抵40年高點，迫使聯準會接連大幅升息，引發經濟衰退在即的疑慮，讓美股承受壓力。四大權值股本周公布的季報可測試出，經濟惡化的陰影籠罩下，美國企業巨頭能否頂住壓力有好的業績表現。

Horizon Investment Services執行長卡爾森（Chuck Carlson）指出，由於蘋果這幾家科技巨頭的權重高，「要是這幾檔股票表現差，大盤指數就有繼續走跌的壓力。」

微軟與Alphabet預定周二（25日）盤後公布業績，亞馬遜和蘋果的季報則在周四（27日）盤後出爐。

今年這四大權值股中，僅蘋果表現優於大盤，今年來股價跌17％。微軟與亞馬遜今年迄今皆累跌約28％，Alphabet跌幅在30％左右。金融數據供應商路孚特（Refinitiv）數據顯示，蘋果也是這四家企業中，唯一一家在最近季報營收獲利優於預期。

至於即將於27日發表的蘋果第三季財報，接受數據供應商FactSet調查的分析師預估，每股盈餘1.27美元，高於去年同期的1.24美元。營收部分的預估中值在887億美元，優於去年同期的834億美元。

另外三大巨頭的業績也將反映關鍵市場的景氣榮枯，從微軟看PC（個人電腦），從Alphabet看廣告支出，從亞馬遜看消費力道。

Evercore資產管理公司投資組合經理人萊恩（Charlie Ryan）表示，微軟、Alphabet及亞馬遜都仰賴雲端運算業務，這方面的營收表現會是本周的焦點。