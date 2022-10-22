細胞治療逐漸成為癌症與再生醫療的新趨勢！台中榮總院長陳適安全力支持細胞治療與再生醫學的發展，並用實際行動支持國家政策，22日舉辦「2022國際細胞治療及再生醫學高峰會」，及台中榮總「細胞治療及再生醫學中心」成立揭牌典禮等兩項活動。

會中，特別邀請衛福部次長石崇良、6位國細胞治療與再生醫學界頂尖的專家，及5位日本教授蒞臨台中榮總，分享了不同的疾病領域的再生醫學研究成果與實務經驗，現場及線上近千人的聽眾，也一同見證台中榮總對再生醫療的重視及積極發展的決心。台灣自2018年衛福部通過細胞治療特管辦法，開放6項細胞治療技術之後，細胞治療逐漸成為癌症與再生醫療的新趨勢，先進國家無不投入大量資源進行研究，政府更於今年提出再生醫療專法，鼓勵醫界與學界加入研發。

台中榮總「細胞治療與再生醫學中心」22日揭牌典禮，簡單隆重，由次長石崇良、院長陳適安、三位副院長的傅雲慶、李政鴻、吳杰亮、二位主任江榮山、李冠德等人揭牌，並在現場貴賓見證下，正式啟用。

石崇良表示，台中榮總一向是最具研究量能的醫院，也是頂尖的醫學中心，對於政府政策，也都不遺餘力支持，22日得知台中榮總細胞治療中心成立，院長陳適安特別從北部大學聘請國內細胞治療頂尖專家李冠德教授，從零到有建立而成，此一中心象徵臨床研究與實務給病人服務快速結合，未來將朝向產業化發展。石崇良蒞臨高峰會議，說明世界再生醫療研發的里程碑，並以八仙塵爆為例，當時部分病人在日本技術協助下，運用自體人工皮膚層片，在有80％的燒傷面積下，仍達到了良好的治療效果，讓大家知道細胞再生醫療的重要性，說明台灣再生醫療法規的發展歷程與目前的再生醫療雙法管理條例。

義大醫院院長杜元坤，從基礎醫學談到臨床醫學，運用人類鼻腔幹細胞之外泌體促進神經再生、軟骨幹細胞層片植入骨關節、iPSC與細胞外分泌體等技術，可見軟骨的再生，為民眾關節炎治療帶來新篇章。

國際著名心臟再生iPSC心臟層片大師－大阪大學教授澤芳樹，會議中提到救命的iPSC心臟層片，可以大幅改善心肌病變病人的心臟功能與長期存活率，更是為心臟衰竭只能等待換心手術的病人，帶來一線希望。

日本最尖端的iPS細胞製造I-PEACE CDMO創辦人田邊剛士博士，蒞臨現場說明iPSC的發展，未來醫療上的應用，包含異體的iPSC產品化，終產品可分化成神經細胞、心臟細胞、T淋巴細胞，並說明該公司新製程，可藥品化，供應臨床治療使用。台中榮總細胞治療與再生醫學高峰會，邀請的再生醫學頂尖專家，分享內、外科疾病治療、學術研究、尖端醫療技術及臨床治療經驗，共同展現了台灣與日本在國際再生醫療生技的能力。