日本官員與內情人士向《路透》透露，日圓兌美元貶破150心理關卡，跌至近152日圓的32年新低後，逼得日本政府再度出手買日圓阻貶，這是一個月來第二次。日圓疑似在日本政府干預下反彈，回升到147日圓價位。

日圓貶至151.94兌1美元，觸及1990年來最低，疑似在日本政府出手干預匯市後，日圓21日一度勁彈超過7日圓到144.5日圓，最後收在147.64日圓兌1美元。

消息人士透露，自台北時間周五晚間8時35分起，日本財務省分好幾個階段干預匯市。但主管貨幣事務的日本副財相神田真人（Masato Kanda），拒絕證實財務省是否干預。

被問及干預行為是否已有一段時間，他表示財務省不置可否，這意味日本政府可能進行「隱秘干預」（stealth intervention）。財務省前次買日圓支撐匯價是在9月22日，當時因美國聯準會宣布升息3碼，日本央行仍堅持超寬鬆貨幣政策，美日利差擴大導致日圓續貶。

東京外匯經紀商估計，日本政府9月的干預行動，買進創紀錄的3.6兆日圓（240億美元）。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）與副財相神田真人一再暗示，政府已做好干預匯市的準備。財相鈴木周五在展開干預匯市動作前表示，當局準備嚴厲打擊投機客。

儘管日本外匯存底高達1.33兆美元，市場人士多質疑，光靠日本政府干預能否扭轉日圓跌跌不休的貶勢。

日本也是成員之一的七國集團（G7）在本月達成共識，會密切監控近來匯市波動的情況，但並未表明七大工業國準備聯合干預。