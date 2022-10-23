資深媒體人張友驊。(粘耿豪攝）

資深媒體人張友驊分析，民進黨台北市長候選人陳時中為何在本命區陷於苦戰，並且直言如果陳時中輸的話，蔡英文能不辭黨主席嗎？

張友驊在其網路直播中指出，國民黨的本命區在大安、文山、信義，民進黨的本命區也有3個。另外有3個五五波的區域，就是中正、萬華、中山，還有3個搖擺區，就是松山、內湖、南港。

張友驊表示，台北市未來真正決定勝負是在5個戰區，就是中山、萬華、中正、松山，以及一個觀察指標，就是大同區。國民黨在大同區從來沒贏過，而陳時中現在和黃珊珊在大同區打成平手，松山、內湖、南港是黃珊珊起家的地方，再加一個萬華區，黃珊珊耕耘很久。

張友驊認為，民進黨現在要逆勢操作的關鍵地區，一定要固守大同、北投、士林，再加上被黃珊珊攻陷的萬華，這絕對要守住，否則一定崩盤。

張友驊進一步解讀，過去民進黨的本命區，這次竟然跌落到基本盤之外，原因很簡單，就是萬華、大同在疫情嚴重的時候，民進黨照顧不到，且目前柯粉和綠粉涇渭分明。

張友驊直言，蔡英文看不清楚此情勢，以為陳時中是強棒，但柯粉不支持陳時中，綠粉也跑光了，所以才會在本命區陷於苦戰！

張友驊強調，為何台北市民對陳時中仇恨值這麼高？因為這些區過去這麼挺民進黨，在疫情期間還被說是破口！民進黨不知道反哺之恩，如果陳時中輸的話，蔡英文能不辭黨主席嗎？