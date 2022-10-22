第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間落幕，《華燈初上》入圍11項全數槓龜，評審主任委員陳慧玲嘆口氣表示非常遺憾，今年因為類型非常多元，也因為這樣評審口味非常分散，只有9個獎項卻有這個多戲在競爭，不僅《華燈初上》全部槓龜，發現每一部拿到得獎項都不是很多，就是因為太競爭了，《華燈》很棒，很多評審很喜歡，但遺憾投票結果一項都沒有。

男女主角部分，這次評選過程中滿難做選擇，因為題材多元，評審口味不一樣，發現無法用減法來做選擇，每一位入圍者都非常棒，男主角為何選了陳亞蘭？因為她身為女性要扮演男性，要做更多功課、下足更多功夫，尤其在傳統戲曲上做了不起的傳承，且唱作俱佳，最後以一票險勝朱軒洋。陳慧玲說，朱軒洋飾演的熱血刑警角色很有魅力，給了很多表演空間，很多動作戲，他必須學動作、武打、搏擊，他的表演是橫衝直撞的熱情，很質樸，真的非常亮眼，「仔仔也很亮眼，我也希望他入圍，但就沒有啊，他們兩個都很棒，朱軒洋很棒」。

女主角部分，她說也真的很難選，評選過程中甚至有評審提議「雙蛋黃」林心如、楊謹華一起得獎，但幾輪投票後，這建議破局。謝盈萱最後能勝出是因為她入圍兩部戲，可以看見一位演員在喜劇裡用誇飾的方式演出，《四樓的天堂》飾演心理學者且一人扮演三種身份，可以看見一個演員的廣度深度，她也是跟楊謹華只差一票。

陳慧玲說，她以為謝盈萱兩部戲的票會分散，討論過程中，後來大家看法滿一致，《四樓》的角色難度比《俗女2》更難，所以投給《四樓》。至於「雙蛋黃」討論過程雖然有人提，但經過自然投票結果就出局了。

戲劇節目獎由《斯卡羅》以一票險勝《茶金》，她說這是最難投的獎項，經過很長的討論，一開始票源分散，因今年類型多元，評審認為《斯卡羅》在大河劇的呈現上，為台灣建立新的標竿，所以險勝一票。而白潤音、黃冠智一起拿下迷你劇集男配角獎，投票過程激烈，共投了五輪還是同票數，後來決定兩人同時得獎。

女配角獎項是超激烈的死亡之組，每一位都很棒，評審就是用加法原則，每個都這麼棒之下有什麼可以加分，有時是演員這角色本身很大魅力，李杏扮演上海名伶，學上海話，沒用替身，學唱腔身段，走路都端著名名伶的範兒，且端得很美，完全融入上海名伶角色中。男配角部分，也是角色本身給了很大的表演空間，李銘順角色很有魅力，每一位入圍者演技都很純熟，他則是加上角色給的魅力，就順利拿到男配角獎項。