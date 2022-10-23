華視承包僑委會1199.4萬元「全球僑愛、心繫台灣」影片製播案，4月間遭藍委林奕華質疑以政府標案做置入性獨家新聞，違反公廣集團應是媒體典範自我要求。審計部與立院預算中心近日認定，該案有違預算法與侵犯智慧財產權之虞。

僑委會去年底推動「全球僑愛、心繫台灣」系列影集採購案，盼藉呈現僑胞在世界各地貢獻故事影片，讓國內民眾了解僑胞對台灣的支持，凝聚僑胞向心力，強化僑社聯繫，提供海內外僑胞與國內民眾溝通管道。

標案去年10月29日由華視得標，必須自得標隔日起至今年12月23日止履約。

但審計部調查發現，已製播完成的公開放映影片，包含去年12月17日與今年2月16日完成的「踏出地平線、僑見全世界」系列影片第1、2集，片尾標示機關名稱與「廣告」的字體過小，違反預算法要求的執行原則。

此外，僑委會「全球僑愛、心繫台灣」影片製作標案要求，得標廠商華視要依不同題材與面向規畫12集節目主題，華視則據以規畫第3集「台美同盟」與第5集「在地深度連結」中，訪問駐地大使有關台美關係、台德互動與合作等議題。

但立法院預算中心調查發現，華視將標案部分訪問，如烏俄看台灣、台德友好等內容，搶先於4月7日與17日以「獨家新聞」方式公開播映，且未標示辦理機關名稱及加註「廣告」，僑委會應釐清，相關情形是否有侵害智慧財產權問題。