蔡政府執政以來，疫苗等一些政策引發民怨，宅神朱學恒表示，現在民進黨最大的問題是，已經活成當年他們最討厭的樣子。他更舉例說，老民進黨人發現蔡政府真相，民進黨已變成他們當年最討厭、最害怕的地獄。

朱學恒22日在《董事長開講粉絲見面會》台北站直播節目中表示，現在執政黨民進黨最大的問題是，已經活成當年他們最討厭的樣子。民進黨當年創黨時，聲稱要「清廉、勤政、愛鄉土」，但現在的民進黨既不清廉、也不勤政，更不愛鄉土。他們只愛選舉，只愛勝選。

朱學恒更舉老民進黨員、創黨黨員接受訪問時為利，稱發現民進黨的真相。朱學恒表示，民進黨落入所有人都知道的圈套裡面，當你凝視著地獄的時候，別忘了地獄也正回看著你。民進黨變成當年他們最討厭、最害怕的地獄。

朱學恒表示，他不反對更生人，但如果一個黨主席身邊拍照都是跟某4個人，怎會不走向腐敗。民進黨可能把所有人都當成愚蠢、無知、沒有科學能力，甚至是不看國際新聞的人；朱學恒更質疑說，「指鹿為馬」已經很可怕了，現在民進黨內卻出現像「趙高」那樣的人。