台灣時裝品牌夏姿，不僅連續15年登上巴黎時裝周，也是兩岸三地中，唯一打進法國高級時裝公會的會員。而造就夏姿超過40年蛻變與成長的關鍵，除了營運、設計各自獨立，更源自不同世代的衝撞與包容。

這個台灣品牌，締造了連續15年登上法國巴黎時裝周的紀錄，讓國際看到華人精品服飾之美！

「要做一個國際品牌，還要做一個百年品牌，我很堅持站上巴黎時裝周這個舞台上，你是不能下來的！」剛做完巴黎時裝周的2023年春夏大秀，夏姿．陳（SHIATZY CHEN）創辦人王陳彩霞直言，她的夢想還沒有完成，希望世界上的每個大城市都要有夏姿。

出生於彰化的王陳彩霞白手起家，早年從布莊店的學徒做起，1978年決定北上成立夏姿，不僅在台北闖出名堂，更一步步走向世界，至今在巴黎、東京、大阪、北京、上海等地共有71家門市。

熟悉精品時裝的人士推估，夏姿疫情前年營業額大約有7千萬美元（約新台幣22億元）的規模，放眼台灣，極少見橫跨超過40年的國際時裝品牌。

連登巴黎時裝周 代價不菲

業界人稱「王太」的王陳彩霞，在結束巴黎時裝周的大秀後接受《今周刊》專訪，個子小小的王太講話不快，也不善言詞，但談到夏姿，王太相當堅持，「從十五年前站上巴黎時裝周，就不打算下來。」這是她對於夏姿的期盼，也是她身為創辦人的使命。

巴黎時裝周是時尚產業的最高殿堂，2008年夏姿首度登上巴黎時裝周，雖然不是台灣第一人，卻是唯一連續十五年從未缺席的華人品牌。王太還透過時尚圈廣闊的人脈，隔年取得愛馬仕與浪凡的推薦，讓夏姿成功打進法國高級時裝公會，至今大中華區還沒有第二個品牌正式入會。

夏姿在國際時尚圈搶下一席之地，這個代價相當昂貴。從營運的角度來看，坐在一旁的王太小兒子、夏姿執行長王子瑋不諱言，「巴黎時裝周是件很花錢的事，一年兩次的巴黎時裝周，夏姿至少要抓1百萬歐元（逾新台幣3千萬元）的預算。」

為了每年在巴黎時裝周風光亮相，昂貴的預算卻難帶來實質效應，主要是夏姿在全球有自營門市，買手取得的價差小，上門的機會不多，這也是為什麼這麼多年來，偶有兩岸三地的新銳設計師登上巴黎時裝周，卻少有亞洲品牌能在巴黎時裝周堅持下去。

即使如此，王子瑋深知巴黎時裝周對於夏姿與王太而言，不是說不去就不去這麼簡單，相對地，在營運上就得靠他「看頭看尾」，夏姿才能長年維持穩定成長。

「營業講的是數字，設計講感覺，爭執是一定會有的，但最後還是會有一致的決定。」王陳彩霞不諱言，光從巴黎時裝周的例子就不難發現，藝術家性格的王太與數字導向的王子瑋，個性南轅北轍，即使每件小事兩人都能拌嘴，但凡設計相關的還是以王太的意見為主，涉及營運即使王太有不同想法，最終也尊重王子瑋的決議。

而這樣設計、營運各自獨立的運作方式，不僅是兩人異中求同相處之道，更是夏姿這幾年能夠屹立不搖的關鍵。