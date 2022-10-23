當全台飯店業者大喊缺工之際，敦謙國際卻可以不斷逆勢擴張版圖，它要如何利用智能化，顛覆旅館業？

因防疫封鎖兩年多的國境終於開放，原本提供入境者隔離的「防疫旅館」正式退場，恢復一般經營。

過去被稱為「海嘯第一排」的旅館業，正面臨大洗牌。近一年來，積極在全台攻城掠地的智能旅店系統敦謙國際，更加快腳步擴大市占率，預估今年底在海內外將衝至4100間房，可望成為全台最大旅館業者。

敦謙只花不到3年的時間，將房間規模從63間擴充成3200間，以每月平均增加兩家旅館的速度擴張，而近一年的旋風式成長，引起旅館業界側目。

若以房間數排名，連麗寶集團旗下的福容飯店規模，只能排在敦謙之後，讓人好奇它是如何在疫情期間突圍。

目前敦謙集團旗下共有14個不同品牌、合計44家旅館，其中有40家是在2020年2月疫情爆發後，才陸續加入，並由敦謙承租；當中最知名的就是原陽明山中國麗緻大飯店（已更名為雀客藏居台北陽明山溫泉飯店），也換了招牌加入麾下，其餘洽談中的還有7、8家，若順利的話，今年底可望再增加8、9百間房。

「這一波防疫旅館退場，是我們再次躍進的機會。」一路主導公司擴張的敦謙創辦人兼執行長吳秉庭指出，不論是老旅館面臨世代交替、二代不想經營，或是單打獨鬥的小旅館，無力更新訂房系統或導入智能服務，興起退出市場的念頭，都是敦謙的潛在接手目標，「在全球疫後旅宿復甦的時刻，我們希望透過智能技術，發起一場旅宿業經營技術的升級戰。」

建立流程 3周內接手經營

「Sam（吳秉庭英文名字）的戰鬥力很強。」敦謙一位高階主管透露，吳秉庭在公司成立一支開發部隊，專門物色旅館品牌，小到只有7間房的民宿，大到公部門BOT（興建營運移轉）案，也願意嘗試，因為已建立標準作業流程，只要雙方完成簽約，即可在3周內換上新招牌、重新營業。

吳秉庭則說，敦謙從不走「高、大、上」路線，快捷、年輕仍是目標客群，因此多鎖定交通便利的都市型旅館，為優先洽談對象，房間數多寡並非考量重點。

事實上，敦謙在7年前由葉維迪、吳秉庭兩人創辦，當時以「鵲絲旅店」品牌在台中逢甲商圈成立，訴求入住飯店不需要排隊等待，旅客透過「自助機台」登記，5分鐘即可入住；此外，它推出房務機器人、手機當房卡等新創技術，希望透過「全亞洲第一家無人旅館」的特色，快速複製到全台各地。