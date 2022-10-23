消費性電子產業銷售大衰退，許多和消費性電子產品銷售高度連結的零組件產業，第三季營運慘不忍睹，不過，和半導體高科技搭不上邊、在電子零組件產業中被認為已相當傳統的電源連接器及連接線廠，搭上伺服器及電動車等大電流應用商機，包括信邦、維熹，第三季營收均創下歷史新高，良維九月營收亦不受消費性電子產品疲弱影響，逆勢創下今年營收次高紀錄，利基型產品逐漸出貨，族群正一棒接一棒的華麗轉身。

這波股災，不管就股價或是營運表現，連接器線大廠信邦都表現堅挺，令投資人匪夷所思！即便在第三季市場一片景氣衰退聲浪中，信邦單季營收仍持續創新高，這樣的好成績，是信邦長達二十年利基轉型的成果。尤其是十年前，信邦進入第三階段、也是最關鍵的轉型期，公司當時鎖定高毛利率、接單周期長、進入門檻較高的醫療、汽車、綠能、工業、通訊等五大領域，自此奠定今天營運能屢創新高的基礎，連年營收及獲利創新高，是信邦至今仍能享有超過二五倍本益比的關鍵密碼，也是在這波股災中，信邦股價僅微幅下跌不到七％的最佳憑藉。

不同於信邦透過自身競爭力的調整以取得營運的有機成長，另一高股價連接器大廠貿聯ＫＹ則是透過併購，橫向跨足車用、家用電器、工業應用等領域，二○一七年併購德國Leoni，一舉取得歐洲生產據點，打進西門子、Dyson等客戶，並將集團營收一舉推升至二百億元大關，去年貿聯再將Leoni集團工業應用事業群納入旗下，高毛利率的工業應用營收占比從二成一舉推升至四成，貿聯今年的營收及獲利也都推升至空前的新高水準。

大電流電源線商機起飛

信邦及貿聯的結構轉型成功，都凸顯了沒有永遠的夕陽產業，只有夕陽企業，連接器線產業雖然傳統，但卻永遠有需求存在，特別是近年隨著全球在伺服器、電動車及工業控制等領域的應用持續擴張，有技術實力的連接線廠，只要持續轉型，營運就有望再上層樓。

第三季營運逆勢高歌

繼信邦、貿聯之後，這幾年在伺服器、電動車等大電流連接線市場耕耘逐漸有成的良維，高毛利率訂單逐漸在握，或是下一檔營運將接棒華麗轉身的連接線廠。

消費性電子產業第三季出貨大萎縮，過往逾半營收比重在低毛利率消費性電子產品的良維，自然也受到影響，然令人意外的是，在大環境一片風聲鶴唳之際，良維九月份營收在伺服器、電動車及蘋果新品利基型電源線均放量出貨下，以七．二三億元寫下今年單月營收次高紀錄，不僅抵銷消費性電子產品出貨下滑的影響，第三季獲利更有望在產品毛利率結構轉變下，繳出好成績。（全文未完）

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