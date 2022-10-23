退休生活人人嚮往，但在實現的過程中，每個階段所做的每個決定都會影響最後的結果。現年41歲的史蒂夫（Steve Adcock）在6年前已經擁千萬淨資產提早退休，但他檢視一路走來的經歷，列出5項對自己過去不滿意之處，呼籲後進者做出改變，否則未來一定會後悔。

CNBC報導，理財專家史蒂夫與妻子科特妮（Courtney）在30多歲提早退休，目前在美國亞利桑那州享受開心的退休生活。2016年，史蒂夫擁90萬美元（折合新台幣約2900萬元）的淨資產提早退休，並於2021年達到白手起家百萬富翁的里程碑，淨資產達到140萬美元（折合新台幣約4500萬元）。

如今，41歲的史蒂夫生活單純又愜意，在亞利桑那州過著節儉生活的他，在外人看來，是做出所有正確的決定才造就今日的他，但實際仍有許多生活和金錢課題需要去刻苦的學習。史蒂夫說，若能夠重新來過，仍有很事情他會以不同的方式處理，如果要他建議，不妨從現在起做五件事，否則未來一定會後悔。

第一、說「Yes」勝過說「No」

史蒂夫說，20歲出頭的他非常害怕失敗，會去迴避各種畏懼的難題，直到一個升職機會擺在眼前，一度又想說「no」的他鼓起勇氣抓住這個機會，而這個決定也為他職涯帶來更高的議薪空間。他說，「如果能夠更早答應以前的機會，就會更早實現他的存錢目標」。

第二、停止與他人比較

史蒂夫坦言自己會與職場其他人攀比，看到其他人獲獎或升遷就會忌妒。但事後他認知到，這是一個非常徒勞的想法，自此之後，他按照自己的生活步調，不再關注他人的作為，專注自己擅長的地方，變得更加有自信。

第三、不要迎合他人，多為自己考量

過去，史蒂夫很在意他人眼光，可能是朋友、家庭、同事，甚至是陌生人，且會盡可能做出對方可能滿意的決定。然而，這也讓他感到疲乏，直到一天，他捫心自問「到底誰會整天在背後評論我」，想不到任何一人。

當你不再顧慮他人對你的看法，會對自己所想要的有更清晰的方向，並選擇去做真正讓你開心的事情。

第四、削減開支，並盡可能存下一半收入

史蒂夫妻子科特妮善於儲蓄，他本人則恰恰相反。在妻子的幫助下，史蒂夫養成儲蓄節儉的好習慣，兩人戒掉不要的開銷，取消每月訂閱費用等，最終他們發現存下兩人合計收入的70%，並將這筆錢拿去投資。

第五、提高自我意識和情商

一直以來，史蒂夫都認為智商決定未來成功與否，但社會歷練豐富後，他認知到高情商比智商來的更重要，高情商能夠快速領會新的想法，冷靜並理性的應對複雜的情況與形形色色的人。

情商的練習對他的溝通能力有很大的幫助，且與老闆和同事建立良好的關係。史蒂夫說，「這也是我生活有所成就的一個原因」。