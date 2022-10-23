國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

年底台北市長之戰「棄保」說甚囂塵上，引發各界關注。國民黨台北市議員、文傳會副主委張斯綱認為，綠白兩大陣營如今已是殺紅了眼，2018年綠營支持者最後棄保自家提名的姚文智，把票都轉投給柯文哲的狀況，今年很難再複製了。

張斯綱22日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨候選人陳時中與無黨籍候選人黃珊珊現在陷入「第二名保衛戰」，在接下來20多天誰取得第二名，就等於有最後的「決戰權」。

針對棄保議題，張斯綱指出，選前10天民調無法公布時，就會有棄保耳語，但今年要像2018年那樣出現大規模棄保「比較難」，因為綠白現在已是「互相討厭」的狀態了，跟4年前截然不同。

不僅如此，張斯綱分析，今年不易造成大型棄保有兩大主因：一，綠營看好陳時中的比例，高於4年前看好姚文智的比例；二，2018年綠白雖漸行漸遠，但綠營支持者對柯文哲的態度，還不到「討厭」的程度，但現在雙方早已水火不容。

張斯綱認為，陳時中的選戰策略應是鞏固綠營選票，這有可能可以殺出一條血路勝出，但這等於要從現在起與黃珊珊進行「第二名的保衛戰」，好在最後選前10天決戰誰被棄保；然綠白如今已殺紅眼，比較難操作出像2018年那樣，綠營支持者最後關頭把票投給柯文哲的局面。