又是「凱基台北」！這一回北極星新藥解盲成功，期間股價大起大落，PTT股友板揭露，券商分點凱基台北太厲害，彷彿一切都在計畫之中；9月21日北極星公布解盲成功，隔天開盤漲停215元，全天成交量不過1444張，凱基台北居然搶到536張，全台排名第1。

《財訊》報導指出，更讓人嘖嘖稱奇的是，第2個交易日9月23日，北極星開高232元後，隨即摜殺到跌停板，依舊是出自於凱基台北之手，一早高點即賣出500餘張，自此開啟北極星一路崩盤的命運。

北極星 當沖、隔日沖代表

根據《財訊》報導，號稱全台分點成交量最大的短線當沖聚集－凱基台北，由多位當沖大戶組合而成，總給人隔層面紗的神祕感，也因為影響力大，成了每天下午5點公布券商分點進出的關注焦點。也因此，有不少人只要在下午5點發現，凱基台北大買了某檔股票，就會在隔天一大早先賣出，就怕被這些大戶的隔日沖「傷到」。

但也有投資人認為，有時候搭上凱基台北順風車，搶短線賺價差很不錯。說穿了，由於凱基台北背後大戶實在太多，操作方式也不盡相同，因此會給市場不同觀感。本刊透過業內達人揭露，拆解凱基台北有批短線操作大戶的慣用手法。

《財訊》分析，以北極星為例，就涵蓋兩種操作方式。9月22日追漲停板，買進北極星536張，隔天開高隨即賣出475張，成功獲利出場，堪稱隔日沖教科書，這也是市場上最為熟悉的手法。

不只做隔日沖，進一步追蹤北極星後續的發展，23日當天除了隔日沖交易成功出場之外，由於高低點價差高達38.5元，其實也是當沖好時機，可以看到當天同時大買1882張，及賣出2357張，當沖的痕跡相當明顯。

《財訊》報導指出，隨後，27日北極星跳空跌停板打開，當日高低點價差達16.5元，再度吸引當沖客進場；果然，凱基台北買進1893張，賣出1943張。接下來幾日持續出現買賣張數同步增加的當沖影子，10月3日高低點價差達13.5元時，更是放大到買進4477張，及賣出4732張，一時間北極星成為當沖樂園。

根據《財訊》報導，業內人士指出，凱基台北主要交易大戶多以短線為主，個股成交量是否夠大、是否為近期熱門股、或是當日高低點價差是否夠大？才是考慮因素。

看懂大戶邏輯 勿盲目跟單

從凱基台北分點最近1個月的進出發現，搭上電動車題材的新盛力，近期成交量衝上50000餘張，立刻吸引凱基台北的關愛；從近期買賣張數觀察，像是10月6日買賣張數皆落在2100餘張，當沖的痕跡明顯。