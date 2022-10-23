根據《財訊》報導，今年的台北國際半導體展上，車用半導體成為展場熱門主題，因為，所有人都看到，傳統汽車要變身為智慧車的潮流，現在才剛剛開始。汽車科技的迭代更新，現在開始將逐漸成為台灣半導體產業的大機會。

整場半導體展中，不時能聽到4個和未來汽車科技發展最有關的字母「CASE」，C代表連網（Connectivity）、A代表自駕（Autonomous Driving）、S代表共享服務（Shared Mobility）、E代表電動化（Electrification）。

車用話題熱 橫掃半導體展

目前，我們日常使用的汽車，要達到這個目標還有一段距離。如果這4個目標都實現，汽車不但能像手機一樣，隨時下載App使用；還將像手機一樣，出現車用的軟體商店。汽車不只可以自行控制方向盤，還可以自動帶你去想去的地方，甚至可以聽你的指揮，去接你的小孩。你可以將車子的使用權分享給別人，而且全程零碳排放。

《財訊》分析，如果把車子比喻為裝了4個輪子的手機，那麼，現在的車廠只能賺到賣手機的錢，無法像蘋果一樣，靠賣軟體和服務賺錢。但事實上，汽車和軟體結合的商業潛力極為巨大。

但是，現有汽車的設計模式和硬體架構，需要全面翻新才能讓汽車達到這樣的目標。安謀亞太區車用市場資深總監鄧志偉觀察，「車廠是一個頭兩個大，以前是靠Tier 1（1級供應商）搞定技術，車廠只看性能就好」，但當車廠要探索自駕車發展方向時，鄧志偉觀察，未來自駕車要多少的運算能力「車廠無法定出規格，不知道ADAS（先進輔助駕駛系統）運算效能要到100，還是1000，這種情況，怎麼知道該要選3奈米製程，還是5奈米？」他觀察，車廠正改變過去依賴1級供應商的慣例，自己跳下來了解最新技術發展。

根據《財訊》報導，台積電車用暨微處理器業務開發處處長林振銘也表示，過去車廠依賴一層又一層的供應商，從1級、2級，「甚至到第6級、第7級」；他分析，每一層供應商靠預測決定零件庫存，在過去電子化程度不高的時候，還行得通，但未來，他認為車廠必須打破這個模式，建立緩衝用的庫存，才能穩定供應鏈。

但是，這次論壇中，許多專家都已發現，全球車廠正在啟動汽車基礎設計架構的大改變，台灣半導體產業有機會在這一波汽車晶片的演進中，再次大成長。

「以前車廠對汽車的硬體，都是能不動就不要動，因為每個零件都要經過重重認證，架構的改變，背後有其驅動力。」驅動力之一，就是要把汽車徹底變成可以用軟體控制的設備。