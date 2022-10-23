根據《財訊》報導，近期熱議的壽險資產重分類議題，以引發金融股股價大震盪，本週外資正式開槍。10月16日，小摩（J.P. Morgan）亞太股票研究團隊發布報告，認為台灣保險業最壞的情況正在發生，當中點出以下三大癥結：

《財訊》分析，研判國壽、新壽、中壽將會採取重分類，然重分類雖可提升淨值，但是金管會要求壽險需提列特別盈餘公積，獲利仍無法上繳金控，並預測明年股利發放金額國泰金1.2元、富邦金2.5元、新光金0.15元、開發金0.25元。

《財訊》報導指出，今年下半年RBC（資本適足率）會開始快速下滑。由於RBC對於股票投資的評價機制是採過去六個月的移動平均，以0050為例，今年六月底的移動平均價只較去年底下跌4%，預估今年底則會下跌20%，因此今年下半年到明年上半年的RBC將明顯下降。第二個RBC的壓力來自在美國持續升息下，美元計價債券的違約風險持續攀升。雖然壽險業垃圾債投資比重佔資產不到5%，但佔淨值達14%-65%。其中新壽與同業相比RBC最為脆弱。

根據《財訊》報導，產險理賠風險持續上升。現在每日確診人數仍在4萬以上居高不下，目前對確診率預估30-35%的假設恐怕需要進一步提升。潛在的產險增資需求會進一步拖累金控的股利發放能力。

《財訊》報導指出，根據上述分析，小摩直言「重分類」無助於壽險體質，因此調降三家申請重分類的壽險型金控展望，大幅下修壽險型金控目標價，並持續看好銀行類股。相關目標價調整包括國泰金從60下修到31.5元、富邦金從65.5下修到54元、新光金從9.9下修到7元、開發金從18.5下修到12.4元，並將國泰、新光展望從「加碼」下調為為「負向」，開發金為「中立」。