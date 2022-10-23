台北市長選戰呈現「三腳督」激戰，傳出綠營基層「棄陳保黃」氛圍自然醞釀中，引發關注，甚至更有媒體人認為「不會發生」。而最近有一份最新的民調指出，對於台北市長的選舉會不會發生「棄陳保黃」，有59％的民眾認為「會發生」，僅有37％的民眾認為「不會發生」，更有人認為「若是棄保發生，蔣萬安就危險了！」引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》22日對於「有媒體人表示，台北市長選舉不會發生『棄陳時中保黃珊珊』」進行了網路民調，截至22日23時，已有1萬人進行投票，有59％的民眾認為「會發生『棄陳時中保黃珊珊』」、有37％的民眾認為「不會發生『棄陳時中保黃珊珊』」、有3％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的許多網友認為「若是棄保發生，蔣萬安就危險了！」，紛紛留言表示「會發生，因為綠營民眾心裡有數黃色其實是綠色，就算有口角其實只能算他們幫派裡的鬥爭，他們對外還是團結的」、「棄保發生萬安就危險了！」、「集中選票給蔣萬安，才能阻擋陳時中當選！」、「只希望蔣萬安當選」、「不要玩棄保，那萬安就穩當選的」、「藍營支持者趕快放心歸隊投給蔣萬安喔！」、「請大家堅定支持藍軍」。