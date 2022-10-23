桃園一名人夫上完廁所習慣以蓮蓬頭沖洗私處，卻放任糞便濆濺在浴室四處，導致排水口經常卡滿穢物，讓妻子忍無可忍，憤而訴請離婚。桃園地院審結，認為人夫放縱衛生習慣，顯然毫不尊重妻子，此段婚姻的確難以維持，准許離婚。可上訴。

判決書指出，女子小婷（化名）主張與男子阿庫（化名）結婚超過30年，育有4名子女，婚後2人本互敬互愛，但阿庫婚後工作不穩定，兩人經常為此爭執，阿庫動輒口出惡言，以言語辱罵她，讓她痛苦不已。

小婷指出，阿庫習慣如廁後以蓮蓬頭沖洗下體，但缺乏衛生觀念，殘留的糞便往往隨著水流四處噴在浴室，包括馬桶蓋與牆壁，且阿庫的內褲上或多或少會留著糞便，也不願自行清洗，最終總是她得收拾殘局；她認為婚後長期處於言語暴力之下，且阿庫的衛生習慣不佳，令人無法忍受與共同生活，有難以維持婚姻的重大事由，故向法院訴請離婚。

桃園地院審理時，阿庫並未到庭辯論，也未提出書狀聲明，而法官勘驗2人女兒的證詞，女兒證稱，父親經常會向母親說，「你去死一死」，且衛生習慣不佳，父親如廁或洗澡後，糞便都會噴濺並堆積在排水口，但父母最大的問題還是金錢，因為爸爸收入不穩定，沒有給家用等。

法官認定，阿庫衛生習慣不佳，放任穢物四處噴濺與沾附衣物，明知最後將由妻子清理，卻仍放縱自己依然故我生活，顯然對妻子毫不尊重，客觀上依目前的情況來看，任何人都會喪失維持婚姻的意欲，阿庫須負較大責任，故判准2人離婚。可上訴。