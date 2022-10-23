民進黨台北市長參選人陳時中22日談到日前百齡橋下堤外停車場的車輛泡水事件時指出，哪有人車都還在外面就關水門，放給它淹，這說不過去，若他當選，絕不讓這種事再發生。對此，常在臉書評論時事的藥師林士峰諷刺表示，「能一本正經的說淦（應為幹）話，這可是我們大中哥得天獨厚的本事。」

尼莎颱風影響加上東北季風共伴效應，北台灣日前降下超大豪雨，台北士林區百齡橋下堤外停車場逾50輛車因來不及移走而泡在水裡，陳時中近日提及此事時強調，若自己當選台北市長，以後絕對不會人車還在水門外就關水門。

對此，林士峰在臉書驚呼「哇塞，時中知道為什麼要關水門嗎？難道要水淹七軍。」他並諷刺表示，幹話人人會說，能一本正經的說幹話，「這可是我們大中哥得天獨厚的本事。」

網友也紛紛回應表示「他這個意思是指就算整個台北市淹水了，只要堤外還有車沒有移開，也不管他的意思？」「大概以為不關水門...車就不會泡水了。」「不關水門台北市整個會淹水耶。」「他是不是不知道水門的用途？」「我傻眼。」「說話要三思呀！不懂就少說些，他的團隊又在推他落水。」