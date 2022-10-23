為了追求更優渥的薪水，跳槽是最快的辦法。就有一名女子想要轉換跑道，開始投履歷找新工作，未料履歷才剛寄出，僅過4小時就立刻收到回應，這才驚覺人資就是自己的室友，奇妙巧合讓大家全笑翻。

根據《白鹿視頻》報導，四川成都一名女子想要換工作，便開始在徵才平台投遞履歷，但早上10點才履歷，下午2點就收到人資的回覆，但僅問了3個字「是你嗎」，讓她摸不著頭緒，對方二問「是你嗎欣欣」，這時女子才知道，對方竟然就是自己的室友，因為只有室友會這樣稱呼自己。

聊天室瞬間變成認親大會，兩人也為奇妙巧合笑個不停，但室友隨即收心，開始詢問一些基礎問題，同時也表示，薪資和錄取與否都是老闆決定，沒有特權，而女子對此也相當明白，僅表示目前尚未跟任職公司提出辭呈，若確定會提前告知。

對話曝光後，很快就上了各大平台熱搜，不少大陸網友也打趣：「什麼千奇百怪的都會在成都發生」、「檢驗友情的時刻到了」、「這巧合也沒誰了」，但也有人直言：「好朋友不一定是好同事」、「好險沒有靠關係，不然這樣進去若表現不好，雙方都尷尬」。