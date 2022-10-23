九合一選舉接近，南部選情愈來愈激烈，國民黨台南市長候選人謝龍介22日晚間舉行競選總部成立晚會，藍營大咖紛紛到場助陣，國民黨立委江啟臣表示，與其讓謝龍介監督別人，不如讓他進市府讓民眾監督。
江啟臣表示，台南是一個很溫暖善良的地方，除了小吃好吃之外，還有濃濃的人情味，尤其是聽到謝龍介用台語講話更是一種享受，但是他不是只讓我們聽到這些好聽的語言，也不能只在市議會監督特定的人，要讓他進市政府幫人民做事。
江表示，謝龍介是有情有義的人，對朋友誠懇，黨有需求也跑在第一線，所以上次選舉再遠他也跑來幫忙，自己這次3天2次來台南，真的不算什麼。再辛苦，也要幫他抗，因為這一戰不簡單，他能出來選市長這重擔，就值得在場鄉親幫他鼓勵。
江說，民主的價值就是可以輪替，這樣才不會沉淪墮落，這也是謝龍介為什麼在議會一直在監督，但是他監督得很辛苦，與其讓他監督別人，不如讓他進市府讓民眾監督。
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