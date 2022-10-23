或許是受到林書豪最近捲入即將返台加盟高雄鋼鐵人的謠言影響，前兩場都沒上場的林書豪，22日總算復出替補上場打了4分鐘，僅拿2分、1助攻，且有1失誤，廣州龍獅靠著陳盈駿延長賽最後關頭關鍵抄截，最後以71比66險勝北京首鋼，目前戰績3勝3敗。

廣州打到正規賽最後關頭，才被北京洋將利夫拋投打板投進追平球，雙方打成66比66進入延長加賽，廣州在延長賽先靠祝銘震投進三分球，打到比賽還剩15.1秒，陳盈駿投進兩分球，接著他又完成抄截，確定北京以延長賽得分掛零結束比賽。

陳盈駿貢獻全隊最高14分，外加6助攻、8籃板、2抄截，但他全場投19中6手感欠佳，梅森也幫廣州貢獻14分，焦泊喬11分；北京以張才仁15分最高，利夫12分、5籃板及4助攻。

儘管這是林書豪本季首度面對前東家北京，廣州總教練郭士強仍然沒給林書豪太多機會，不過林書豪眼見自己昔日隊友翟曉川在上半場快結束時扭傷腳踝退場，賽後仍在微博上鼓勵翟曉川，「為我的球隊非常驕傲！可是兩邊都是哥兒們，翟曉川希望你真的早點恢復，愛你兄弟。」