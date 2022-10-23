國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會昨（22）日在桃園區舉辦，晚間7點現場已經湧入破萬人，桃園市議員詹江村當晚也在臉書po出空拍影片，只見現場滿滿人潮，非常壯觀，有網友看完後不禁驚喊「人山人海」。

張善政昨晚在桃園區陽明公園舉行北區競選總部成立大會，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫等人皆出席力挺，現場還設有競選小物販售區，並發送「善友善爆」爆米花及最新的小物「擇善固執」（可摺成扇形的宣傳手板）。

對於該活動的情形，詹江村在臉書形容是風雨無阻，人山人海；國民黨桃園中壢區市議員參選人謝克洋也在臉書表示，張善政的北區總部成立大成功，他還在現場遇到盧秀燕、侯友宜，並趁空檔跟桃園市議員候選人凌濤、張碩芳一起合照。萬人到場一起力挺張。

網友則紛紛表示，「翻轉桃園」、「哇！真是人山人海的支持者，太好了，加油當選」、「很壯觀」、「桃園綠雲罩頂很久，終於要藍天再現曙光了」、「要讓人山人海化做實際的選票，加油」、「人山人海」、「是該翻轉的時候了」。