林心如擔任《華燈初上》總製作人。（杜宜諳攝）

林心如擔任總製作人的《華燈初上》，第57屆電視節目類金鐘頒獎典禮總共入圍11項大獎，不料全摃龜，楊謹華在慶功宴上得知以一票之差輸給謝盈萱，她強忍淚水地說：「嗯...是不是每次都差一票？但不管差幾票，我都覺得我要繼續演，之後就再接再厲囉，沒得獎也不會阻擋我們喜歡演戲」。

錯失男主角獎的楊祐寧在慶功宴大喊：「我們要笑的跟得獎一樣」，輸給陳亞蘭的心情？他大方祝賀並說：「這真的是創舉，但我們台下每一位男主角都非常棒」；此外，評審團也曾考慮要讓女主角獎雙蛋黃，林心如表示，「我覺得無所謂了，金盃、銀盃都不如觀眾的口碑重要」，她說雖然自己經驗不是很豐富，但全部摃龜卻是第一次，「我對工作人員不好意思，讓大家失望了」；老公霍建華有安慰？她說第一時間就收到「再接再厲」的訊息，「但我到底還要接到哪裡去？」楊謹華也透露老公Ben有給她溫暖的擁抱。

編劇杜政哲之前曾說最希望演員們可以順利得獎，可惜之餘他也當眾允諾會再寫一部劇，邀請演員群出演；章廣辰因工作在歐洲出差，好友張軒睿特別出席典禮，「很遺憾沒機會上台，他連得獎搞子都寫好，還有特別標注三角形」，他隨即念出感言「大家好，我是張軒睿，今天代替廣辰領獎，好重我也好想要，三角形就是謝謝所有前輩，右手摸左胸口禮貌微笑，謝謝金鐘獎評審，三角形拜託」。