金鐘視帝陳亞蘭開心出席慶功宴。（羅永銘攝）

金鐘視帝陳亞蘭出席慶功宴，開心敬酒慶功。（羅永銘攝）

金鐘視帝陳亞蘭出席慶功宴，開心敬酒慶功。（羅永銘攝）

陳亞蘭創造歷史，以女扮男裝的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》登新科金鐘視帝，慶功宴上她開心接受訪問，透露在新聞中心和謝盈萱拍完合照後就趕緊打電話向恩師楊麗花報喜，楊麗花除了誇她得獎感言講得很好，竟還吐槽「你上台那件禮服為什麼看起來胸部這麼大粒」！陳亞蘭得意笑說：「我是平常戲服穿束胸，我也是很有料的！禮服穿上就擠出來了！」

陳亞蘭也趁機在電話中向楊麗花撒嬌討拍，問「你不恭喜我喔？親我！」楊麗花就真的在電話那頭「啵、啵、啵」。她笑說楊麗花平常比較嚴厲，能隔空送吻很難得。楊麗花問她什麼要換衣服，她回「星光大道打扮成你的偶像亞蘭德倫、克拉克蓋博，後面穿成我的偶像奧黛麗赫本」，接著就被嫌說「胸部好像有點比較大」，還後問她幾點要回家。她透露楊阿姨個性很「閉俗」（害羞），「但我男生這件也很露（沒穿內衣），她也沒說什麼」。

訪問到一半，陳亞蘭身後的背版突然開始搖晃、往前傾倒，陳亞蘭處變不驚Hold住全場：「你看我臨危不亂，最佳男主角，天塌下來都不怕！」

她也透露楊麗花下周將獲頒傳藝特別獎，她將陪同出席並擔任引言人，她一度覺得楊阿姨是國寶，自己份量不夠而推辭三次，還推薦其他人選，但文化部希望講出溫馨故事，後來楊麗花開口認同「可以啊」，她才接下，還預告楊阿姨當天的衣服也超好看。

得獎後，陳亞蘭公開承諾將把歌仔戲傳承下去，已啟動《嘉慶君再遊臺灣》集資計畫，為了讓捐款人安心，她特地找銀行信託，未來經過銀行驗證才會階段性撥款，她承諾：「我不會亂用人家的錢！」《嘉慶君遊臺灣》花了1億5千萬，她還賣了3棟房補貼，笑說目前是「寄居上流」，暫時住在楊麗花家，要努力賺錢把房子買回來。

她也透露揭獎當下，坐在身旁的朱軒洋給了她擁抱，陳亞蘭說，跟朱軒洋原本不認識，但覺得對方很帥，「我們有聊天內！他跟我說看過我上《大雲食堂》，他說很感動。」但她承認，雖然嘴巴在聊天，但她滿腦子都在背得獎感言，其實聊得很分心。

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