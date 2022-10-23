針對言論自由近年被限縮一事，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，前總統馬英九執政時，批評他毫無負擔，但現在只要稍微抱怨總統蔡英文，就要擔心會不會被依社維法送辦。

蔣萬安22日在《董事長開講粉絲見面會》台北站直播節目中表示，這幾年言論自由空間被限縮，過去批評馬英九，即使口無遮攔也毫無負擔，但現在只要稍微抱怨前衛福部長、台北市長候選人陳時中或蔡英文，就要很擔心會不會被依社維法送辦、是否會被扣上假新聞帽子，最嚴重甚至要被罰300萬元。

蔣萬安接著指出，2016年依社維法送辦的案件有6件，但是到了2020年，社維法送辦案件167件，暴增近28倍，而這當中有高達77％的案件最後是不罰的，這表示政府要利用法律來威脅恐嚇跟它意見不同的民眾，製造寒蟬效應，他批評民進黨政府除利用司法外，也會透過網軍箝制言論自由，只要跟執政黨意見不一樣，就會被扣上紅帽子，被指為中共同路人。

蔣萬安表示，現在社會上越來越多人被打成中共同路人，小至市民，大到中研院院士陳培哲都是如此，他提到立場偏綠的陳，當初只是勇敢站出來對高端提出專業意見，結果就被網軍攻擊抹黑，連家人都被肉搜。