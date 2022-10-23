今年日本本土真人電影票房冠軍《新‧超人力霸王》導演樋口真嗣昨（22日）受高雄電影節之邀來台出席國際講座，他表示平時很少花錢出國，「但我第一次來台灣就覺得很棒，所以每年都會自費來4、5次，最後一次是2020年2月，然後疫情就爆發了」，相當愛台灣的他笑說：「總覺得有種回到阿嬤家的感覺，而且台灣人都很熱情，有一股懷念的味道。」這次來台前也有看了《咒》，讓他驚嚇直呼：「這是我不知道的台灣面！」

樋口真嗣在2015年拍攝真人版《進擊的巨人》狂收惡評，被問到如何拍攝成功的動漫真人化電影，他不忘自嘲「我是失敗的一方，所以不知道怎麼成功」，更建議：「最好是不要挑戰啦！」而提到對特攝片的熱愛，樋口說自己快40年前進到業界，當時在第一代拍攝《哥吉拉》、《超人力霸王》的前輩底下工作，「他們已經連續拍攝了30年都沒有進步，但我看到當時美國已經在拍《星際大戰》了，受到很多衝擊」，於是開始鑽研並爭取拍攝的機會，「當時應該是日本泡沫經濟最盛的時候，我還是個乳臭未乾的小夥子，但有人願意出錢讓我們拍攝這些電影！」

樋口說當時用普通手法拍攝金主也不會出錢，所以開始研究電腦特效（CG），還拿著本來想買車給家裡用存的錢去買電腦，「大概300萬日圓（約新台幣65.2萬元），那時候電腦跟車子一樣貴，然後就開始鑽研怎麼拍攝電影。」1995年拍攝《卡美拉 大怪獸空中決戰》，獲得不俗評價，「從結果來看，手法翻新很厲害，然後先前十幾年拍攝《哥吉拉》的人，就開始被批評，被驅趕離開工作，過去他們很安穩沒有競爭，現在突然被20幾歲的屁孩掀起漣漪，有一種破舊立新的感覺。」

雖然努力突破，但樋口說自己其實非常喜歡古老的技術，「不能說因為新潮流就覆滅掉，其實我是很不捨的，結果發現過去的反而是最花錢的，用CG拍雖然比較省，但如果要品質肯定是花大錢」。他拍攝《正宗哥吉拉》、《新‧超人力霸王》都有用CG，強調主要是帶給大家視覺享受，「有技術有才能的人，必須被留下來，就算電影拍好，還是要靠剪輯、幕後的這些人，因為『人』才是最重要的寶物，就像台灣也有傳統工業的老師傅，他們是人間國寶，這些人也是要培養，然後傳遞到下一代。」

另外，樋口也分享有收藏公仔的愛好，「雖然我說不喜歡花錢，但會在台灣花錢，也會花錢買公仔。」聽聞之前台灣有位太太將老公的公仔送人險鬧離婚，他表示「如果是我，可能會用她處理公仔的方式處理她」，更搞笑說如果要免費送人，為什麼不拿去賣呢？還想跟對方說「這有錢賺耶，這些東西很值錢啊！」

導演周美豫、夏于喬出席《女優，摔吧！》雄影放映。（高雄電影節提供）

台灣喜劇電影《女優，摔吧！》昨也在雄影放映，導演周美豫，首次執導即入選富川國際奇幻影展。自小就喜歡看摔角片的她，邀來夏于喬、「鬼鬼」吳映潔與黃心娣3位真性情演員，演出片中過氣AV女優組成的摔角團體「莓人愛」。她表示，這部片最主要想要傳達的是，絕大多數的人可能正在追求成為自己的過程中、正在被環境輕視中，或是面臨低潮，希望這部片能夠鼓舞大家堅持熱情，找到自己想做的事。

《女優，摔吧！》中的摔角戲，演員全都親自拚命上陣，連職業選手也大開眼界，認證可以去日本娛樂摔角發展。夏于喬卻笑說，殺青後教練曾詢問是否要繼續學摔角，她跟吳映潔都同時拒絕，拍戲體驗過就好。光一個必殺技就特訓了3個月，還是不能跟職業選手比。同時也表示感謝導演，因為3個月特訓、練習，最好的體態、肌肉都在電影中完美呈現。